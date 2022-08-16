Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у телеграмі.

Станом на ранок, 16 серпня, окупанти поширили три маніпуляції.

Маніпуляція: У посольстві Росії у США повідомили, що буцімто США продовжують діяти без огляду на безпеку та інтереси інших країн, що спричиняє підвищення ядерних ризиків. За словами російських пропагандистів, кроки США із втягування в гібридне протистояння з Росією у контексті української кризи загрожують ескалацією та прямим військовим зіткненням ядерних країн.



Маніпуляція: Представник МЗС Росії Ігор Вишневецький заявив, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ та лінію фронту була б дуже небезпечною, оскільки ЗСУ – це "неоднорідні збройні формування, готові вчинити будь-яку провокацію".



Маніпуляція: У своїй заяві член ради федерації Росії Олексій Пушков сказав, що стійкість дає західним країнам і їх економікам "суцільні збитки і втрати". За його словами, стійкість вигідна лише виробникам зброї та політичним демагогам, але не західним суспільствам, що економічно лише програють від політики, обраної західними керівниками.

Росія поширює дезінфорацію, щодо "злочинів "Азова", залежністі Києва від американського озброєння та обстрілів ЗСУ Запорізької АЕС.

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