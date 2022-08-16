ЗСУ "готові вчинити провокацію" під час поїздки делегації МАГАТЕ на ЗАЕС, а США "підвищують ядерні ризики": нові фейки від росЗМІ
Центр протидії дезінформації виявив нові фейки та маніпуляції, які поширюють окупанти у своїх пропагандистських ЗМІ
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у телеграмі.
Станом на ранок, 16 серпня, окупанти поширили три маніпуляції.
Маніпуляція: У посольстві Росії у США повідомили, що буцімто США продовжують діяти без огляду на безпеку та інтереси інших країн, що спричиняє підвищення ядерних ризиків. За словами російських пропагандистів, кроки США із втягування в гібридне протистояння з Росією у контексті української кризи загрожують ескалацією та прямим військовим зіткненням ядерних країн.
Маніпуляція: Представник МЗС Росії Ігор Вишневецький заявив, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ та лінію фронту була б дуже небезпечною, оскільки ЗСУ – це "неоднорідні збройні формування, готові вчинити будь-яку провокацію".
Маніпуляція: У своїй заяві член ради федерації Росії Олексій Пушков сказав, що стійкість дає західним країнам і їх економікам "суцільні збитки і втрати". За його словами, стійкість вигідна лише виробникам зброї та політичним демагогам, але не західним суспільствам, що економічно лише програють від політики, обраної західними керівниками.
- Росія поширює дезінфорацію, щодо "злочинів "Азова", залежністі Києва від американського озброєння та обстрілів ЗСУ Запорізької АЕС.
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