"Злочини "Азова", залежність Києва та обстріли Запорізької АЕС: РНБО опублікував нові маніпуляції РФ
Росія поширює дезінфорацію, щодо "злочинів "Азова", залежністі Києва від американського озброєння та обстрілів ЗСУ Запорізької АЕС
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.
РФ продовжує називати "Азов" нацистами та прирівнювати українських захисників з гітлерівцями.
"Генпрокурор РФ Краснов заявив: "злочини "Азова" за своєю жорстокістю можна порівняти з діями нацистів у Другій світовій війні…, оскільки встановлено факти застосування членами "Азова" заборонених засобів та методів ведення війни, тому "Азов" – націоналістичне формування", – цитують ворожі маніпуляції в ЦПД.
Крім того, проросійський розвідник із США Скотт Ріттер запевняє, що Київ дуже залежить від постачання американського озброєння, а страх бути відрізаним від підтримки США змусить Зеленського не ухвалювати "небезпечних" рішень: "Все можна припинити сьогодні ж, якщо президент Байден візьме слухавку та зателефонує Зеленському".
Ворог не припиняє розповідати, що українські воїни обстрілюють Запорізьку АЕС.
"Представники посольства РФ у США заявили, що обстріли Запорізької АЕС формуваннями ЗСУ мають умисний характер, а для того, щоб дискредитувати РФ, українська влада не гребує нічим, створюючи реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й Європи", - цю маніпуляцію поширюють в росЗМ
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 7 серпня.
- Влада Білорусі обмежила доступ до порталу Polskieradio.pl. Пресслужба мовника повідомила, що наприкінці липня білоруська влада визнала портал "Польське радіо" "екстремістським", доступ до нього зберігався майже тиждень.
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