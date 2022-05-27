Західні союзники обмірковують можливість дозволяти РФ платити за вихід з-під санкцій, а гроші з цього вкласти у відбудову України, - AP
Західні країни, які підтримують Україну, думають про те, щоб російські олігархи могли купувати вихід із санкцій
Про це повідомляє Associated Press.
Цю ідею запропонувала віцепрем'єр-міністерка Канади і міністерка фінансів Крістія Фріланд на зустрічі міністрів фінансів країн Великої сімки у Німеччині минулого тижня. Це начебто сталося після її розмови з російськими олігархами.
Пропозиція була висунута в контексті надання Україні додаткової фінансової допомоги і того, як заморожені кошти та активи олігархів можуть бути її джерелом.
Чиновники зазначають, що українським посадовцям начебто відомо про це обговорення.
Вважається, що такий варіант допоможе усунути юридичні перешкоди для конфіскації статків російських олігархів в таких країнах, як Німеччина, де рівень конфіскації заморожених активів дуже високий.
- Нагадаємо, на початку березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла трьох союзників та за їхньою за допомогою хоче обійти санкції.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.81
Купівля 34.81Продаж 35.93
-
EUR
Купівля 36.69Продаж 38.22
- Актуальне
- Важливе