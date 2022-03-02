Росія хоче обійти санкції за допомогою трьох країн, Україна працюватиме з ними, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла трьох союзників та за їхньою за допомогою хоче обійти санкції
Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Ми знаємо, що Москва в паніці почала шукати обхідні шляхи, щоб урятуватися від санкційного "катка". Їй вдалося знайти три країни у світі, які готові із цим працювати. Ми знаємо, що це за країни, і працюватимемо разом з іншими партнерами, будемо вести з ними розмову, щоб не допустити сприяння агресору з їхнього боку", - зазначив міністр.
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