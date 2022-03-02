Росія хоче обійти санкції за допомогою трьох країн, Україна працюватиме з ними, - Кулеба

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Ми знаємо, що Москва в паніці почала шукати обхідні шляхи, щоб урятуватися від санкційного "катка". Їй вдалося знайти три країни у світі, які готові із цим працювати. Ми знаємо, що це за країни, і працюватимемо разом з іншими партнерами, будемо вести з ними розмову, щоб не допустити сприяння агресору з їхнього боку", - зазначив міністр.



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