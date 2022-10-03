Захисники Азовсталі у Туреччині зустрілися з родинами
3 жовтня воїни з Азовсталі зустрілися зі своїми сім'ями у Туреччині. Також воїнів відвідали керівник Офісу президента України та перша леді Зеленська
Про це інформує сайт Офісу президента.
За сприяння турецької сторони захисники Азовсталі зустрілися з членами сімей у Стамбулі.
Зокрема, командир окремого загону спеціального призначення полк "Азов" НГУ Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, старший офіцер Олег Хоменко, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега побачилися з рідними.
На зустрічі був присутній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Сьогодні головне – забезпечити максимально повне відновлення здоров'я наших захисників. Однаково важливим є здоров’я тіла й духу. Тож ставтеся до своєї реабілітації максимально відповідально, треба виконувати всі рекомендації лікарів", – наголосив Єрмак.
Також відвідала героїв перша леді України Олена Зеленська.
"Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України, від президента та всіх людей, за яких вони воюють. Важливий день. Головне – що Україна бореться й боротиметься за всіх наших людей. Їх ще багато в російському полоні – чоловіків і жінок, військових і цивільних. І нам потрібен кожен і кожна. Живими", – наголосила Зеленська.
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У середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України.
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З початку повномасштабного російського вторгнення Україна здійснила 24 обміни та повернула з полону 808 людей.
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