Захисники Азовсталі у Туреччині зустрілися з родинами

Про це інформує сайт Офісу президента.

За сприяння турецької сторони захисники Азовсталі зустрілися з членами сімей у Стамбулі.

Зокрема, командир окремого загону спеціального призначення полк "Азов" НГУ Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, старший офіцер Олег Хоменко, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега побачилися з рідними.

На зустрічі був присутній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні головне – забезпечити максимально повне відновлення здоров'я наших захисників. Однаково важливим є здоров’я тіла й духу. Тож ставтеся до своєї реабілітації максимально відповідально, треба виконувати всі рекомендації лікарів", – наголосив Єрмак.

Також відвідала героїв перша леді України Олена Зеленська.

"Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України, від президента та всіх людей, за яких вони воюють. Важливий день. Головне – що Україна бореться й боротиметься за всіх наших людей. Їх ще багато в російському полоні – чоловіків і жінок, військових і цивільних. І нам потрібен кожен і кожна. Живими", – наголосила Зеленська.