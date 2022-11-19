Захисники України уразили 12 місць зосередження військ РФ, знищено засіб їхньої ППО
Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по ворогу, а ракетні та артилерійські війська поцілили по 12 районах дислокації окупантів: під вогнем техніка, жива сила та російська ППО
Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів", - інформує пресслужба Генерального штабу.
Наголошується, що окупанти зазнають втрат: після влучання воїнами ЗСУ в район зосередження військ РФ у Михайлівці Скадовського району, росіяни втратили 40 осіб загиблими та ще 70 - пораненими.
"Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим", - повідомляє Генштаб.
Уточнюється, що з 10 по 16 листопада в місто Горлівка з напрямку Майорська до лікарень привезли близько 500 військових армії РФ. Переважна частина з них була нещодавно мобілізована.
- Нагадаємо, що минулої доби, 18 листопада, ворог наступав на трьох напрямках, однак ЗСУ відбили атаки в 6 районах. Детальніше про результати дій військ РФ можна прочитати в матеріалі Еспресо.
- У вечірньому зверненні від 18 листопада президент Володимир Зеленський анонсував повідомлення нові успіхи українських захисників.
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