Захист Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду" про його арешт

Про це в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

"Справа Нарімана Джелялова. Захист оскаржив постанову суду про обрання щодо Джелялова запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Апеляційна скарга спрямована до “Верховного суду Криму” через “Київський районний суд” Сімферополя за допомогою поштового відправлення", - говориться в повідомленні.