Захист Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду" про його арешт
Захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту
Про це в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.
"Справа Нарімана Джелялова. Захист оскаржив постанову суду про обрання щодо Джелялова запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Апеляційна скарга спрямована до “Верховного суду Криму” через “Київський районний суд” Сімферополя за допомогою поштового відправлення", - говориться в повідомленні.
- Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.
- Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований української розвідкою, а також залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
- ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.
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