Захист єврейського життя є завданням Німеччини, - Штайнмаєр

Про це пише Berliner zeitung.

Зазначається, що під девізом "повстати проти терору, ненависті та антисемітизму – в знак солідарності та співчуття до Ізраїлю" виступили громадські діячі німецько-ізраїльського товариства.

Однією з виступаючих стала Роні Романн - сестра Ярден Романн, яку 7 жовтня під час атаки палестинського ХАМАС на Ізраїль викрали й вивезли до сектора Газа терористи.

"Ми не знаємо, де вона і як у неї справи", - сказала Романн. Вона також розповіла, що сьогодні її сестрі виповнюється 36 років.

Вона попросила всіх учасників демонстрації заспівати пісню до дня народження її сестри - з рештою, близько десяти тисяч людей тихо заспівали "Happy Birthday". Окрім родини Романн, на сцені також були родичі інших німецьких заручників, які тримали в руках фотографії зниклих безвісти.

За даними організаторів, у неділю на акцію прийшло близько 25 тисяч людей, поліція заявила про 10 тисяч учасників.

На мітингу також виступив федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Звертаючись до бійців ХАМАС, він сказав: "Весь світ спостерігає за цим злочином, припиніть варварство, звільніть невинних".

Він заявив, що Ізраїль має повне право на захист, а також наголосив, що треба думати про страждання людей у ​​секторі Газа, "чиї інтереси ХАМАС лише вдає, що представляє".

"Захист єврейського життя є державним завданням, але це також і громадянський обов’язок", - сказав він звертаючись до співгромадян Німеччини. Штайнмайєр також стурбований зростанням кількості антисемітських інцидентів у країні.

Ближче до кінця заходу біля Бранденбурзьких воріт хвилиною мовчання вшанували 1400 жертв ХАМАСу.

Водночас всього за кілька сотень метрів від мітингу, на Потсдамській площі, відбувся ще один несанкціонований протест прибічників палестини. Поліція розігнала акцію силою та затриманнями.