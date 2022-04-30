Закликав РФ визнати "Л/ДНР": Офіс генпрокурора повідомив про підозру секретарю радбезу Росії Патрушеву
Офіс Генпрокурора оголосив підозру в посяганні на територіальну цілісність України секретарю радбезу РФ Миколі Патрушеву, який закликав Росію визнати "Л/ДНР"
Про це йдеться в телеграмі ОГПУ.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора секретарю Ради безпеки РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", - зазначили в повідомленні.
Згідно з інформацією слідства, 21 лютого на позачерговому засідання Ради безпеки Росії Микола Патрушев разом з іншими російськими чиновниками публічно закликав РФ визнати незалежність і суверенітет "Л/ДНР".
Досудове розслідування у кримінальному провадженні веде головне управління СБУ.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "ДНР" і "ЛНР", перед цим рішення погодили держдума та рада федерацій.
- Станом на 7 квітня Офіс генерального прокурора оголосив про підозру голові та ще 418 депутатам РФ, які підтримали рішення про визнання самопроголошених "Л/ДНР".
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