Заколот Пригожина вдарив по акціях російських компаній, - росЗМІ
Акції найбільших російських компаній впали на тлі заяв ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгенія Пригожина про переворот у РФ
Про це інформують російські ЗМІ.
Акції багатьох російських компаній ще увечері 23 червня зафіксували перше падіння на біржі.
"Заклики глави ПВК "Вагнер" до державного перевороту вдарили по фондовому ринку РФ. Індекс Московської біржі знизився на 2,02 відсотка", - пишуть російські ЗМІ.
Окрім цього, акції "Сбербанку" впали на 2,05%, "Роснєфти" - на 1,6%, "Газпрому" - на 1,41%, а "Лукойлу" - на 2,08%.
Акції низки російських публічних компаній загалом втратили в ціні від 1% до майже 6%.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- Британська розвідка вважає, що у розв'язці заколоту Пригожина проти військового керівництва РФ вирішальним стане те, чи залишаться лояльними Кремлю російські силовики, особливо Росгвардія.
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