Заколот Пригожина вдарив по акціях російських компаній, - росЗМІ

Про це інформують російські ЗМІ.

Акції багатьох російських компаній ще увечері 23 червня зафіксували перше падіння на біржі.

"Заклики глави ПВК "Вагнер" до державного перевороту вдарили по фондовому ринку РФ. Індекс Московської біржі знизився на 2,02 відсотка", - пишуть російські ЗМІ.

Окрім цього, акції "Сбербанку" впали на 2,05%, "Роснєфти" - на 1,6%, "Газпрому" - на 1,41%, а "Лукойлу" - на 2,08%.

Акції низки російських публічних компаній загалом втратили в ціні від 1% до майже 6%.