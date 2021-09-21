"Заколотники" із Суперліги здобули перемогу над УЄФА в суді
Суд в Іспанії наказав Союзу європейських футбольних асоціацій скасувати санкції щодо клубів-засновників Суперліги
Про це повідомляє El Espanol.
Суддя Мануель Руїс де Лара виніс постанову, якою зобов'язав УЄФА протягом п'яти днів скасувати санкції щодо клубів-засновників Суперліги - іспанських "Барселони", "Реалу" та італійського "Ювентуса".
У своїй постанові суддя вказує на те, що УЄФА діє поза своїми правовими рамками, заохочуючи практику, яка ставить під загрозу принцип вільної конкуренції в області професійних футбольних змагань на території Європейського Союзу.
УЄФА дали п'ять днів, щоб зняти санкції з клубів. В іншому випадку організації загрожують штрафи та спрямування справи про непокору рішенням судового органу до прокуратури.
Суперліга мала об'єднати 20 європейських клубів. Більшість з них відмовилася від участі у проєкті через загрозу дискваліфікації від УЄФА та протести національних ліг.
- 19 квітня, 12 європейських клубів оголосили про створення футбольної Суперліги.
- Проте, вже 21 квітня організатори Суперліги оголосили про тимчасове призупинення проєкту.
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