"Заколотники" із Суперліги здобули перемогу над УЄФА в суді

Про це повідомляє El Espanol.

Суддя Мануель Руїс де Лара виніс постанову, якою зобов'язав УЄФА протягом п'яти днів скасувати санкції щодо клубів-засновників Суперліги - іспанських "Барселони", "Реалу" та італійського "Ювентуса".

У своїй постанові суддя вказує на те, що УЄФА діє поза своїми правовими рамками, заохочуючи практику, яка ставить під загрозу принцип вільної конкуренції в області професійних футбольних змагань на території Європейського Союзу.

УЄФА дали п'ять днів, щоб зняти санкції з клубів. В іншому випадку організації загрожують штрафи та спрямування справи про непокору рішенням судового органу до прокуратури.

Суперліга мала об'єднати 20 європейських клубів. Більшість з них відмовилася від участі у проєкті через загрозу дискваліфікації від УЄФА та протести національних ліг.

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