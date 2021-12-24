Закон про заборону реклами електронних сигарет відправили на підпис Зеленському

Про це він написав у Facebook.



"Тільки-но підписав закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Впевнений, кожен із нас відчує на собі позитивні зміни, що прийдуть у країну разом із цим законом", - повідомив голова парламенту.



За його словами, з рекламою електронних сигарет у країні "буде покінчено раз і назавжди".



"Настав кінець епохи ароматизованих сигарет, реклами, стимулювання продажу, спонсорства та куріння у громадських місцях пристроїв для нагрівання", - підсумував Руслан Стефанчук.



Наразі закон скерували на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 16 грудня Верховна Рада заборонила рекламу та продаж електронних сигарет особам до 21 року

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