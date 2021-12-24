Закон про заборону реклами електронних сигарет відправили на підпис Зеленському
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну"
Про це він написав у Facebook.
"Тільки-но підписав закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Впевнений, кожен із нас відчує на собі позитивні зміни, що прийдуть у країну разом із цим законом", - повідомив голова парламенту.
За його словами, з рекламою електронних сигарет у країні "буде покінчено раз і назавжди".
"Настав кінець епохи ароматизованих сигарет, реклами, стимулювання продажу, спонсорства та куріння у громадських місцях пристроїв для нагрівання", - підсумував Руслан Стефанчук.
Наразі закон скерували на підпис президенту Володимиру Зеленському.
- Нагадаємо, 16 грудня Верховна Рада заборонила рекламу та продаж електронних сигарет особам до 21 року
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