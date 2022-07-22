Законного способу позбавити громадянства України Корбана немає, - Княжицький
Ситуація з позбавленням громадянства України Геннадія Корбана і недопуску його в країну має ознаки беззаконня
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Микола Княжицький.
"Це історія для мене абсурдна, бо Конституція забороняє позбавляти громадянства. Є казус Саакашвілі, коли був скасований указ про надання, бо він подав неправдиві дані і Зеленський сказав, що цей указ було скасовано незаконно, бо ніхто не може позбавити громадянства", - зазначив він.
Княжицький додав, що точно невідомо позбавили Корбана громадянства чи ні.
"Я бачив фото указу, який публікував нардеп Власенко - там є депутат Васильківський, указ датований 18 липня, він був у залі Ради і голосував. Тобто виходить голосував негромадянин України - чого ж його тоді пустили? Якщо цей указ правдивий, то це дивно", - заявив нардеп.
Він додав, що на кордоні Корбану кажуть, що не можуть пустити та не показують адвокатам указ про позбавлення громадянства.
"Є норма в законі, яка говорить про те, що особа втрачає громадянство, якщо добровільно набуває громадянства іншої країни. Законом до кінця - це не врегульовано, але що відбулось з Корбаном для мене не до кінця зрозуміло. Я лише розумію, що законного способу позбавити його громадянства я не бачу, так само як і не пускати його до України. Це як вимикали канали з ефіру, не випускали Порошенка закордон", - зазначив Княжицький.
На його думку, не може європейська країна діяти в такий спосіб, навіть якщо хочеться
"Я не симпатиком Корбана. Кожен громадянин, якби ми до нього не ставились, повинен мати захищені права. Не плюйте на закон, на нашу європейську перспективу і не будуйте авторитаризм. Це ситуація, яка має в собі ознаки беззаконня, його в демократичній країні не може бути. Якщо ми не будемо демократичною країною - ми не будемо мати підтримки Заходу і нам буде складніше перемогти в цій війні. Ціна кожного беззаконня - вона в ціні українців, яких привозять ховати в міста поза фронтом", - підсумував нардеп.
- Народний депутат Сергій Власенко опублікував нібито копію указу президента України про припинення громадянства кількох впливових осіб, зокрема, бізнесменів Геннадія Корбана та Ігоря Коломойського.
- 22 липня Геннадія Корбана затримали на кордоні і вилучили у нього паспорт громадянина України.
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