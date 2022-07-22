Законного способу позбавити громадянства України Корбана немає, - Княжицький

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Микола Княжицький.

"Це історія для мене абсурдна, бо Конституція забороняє позбавляти громадянства. Є казус Саакашвілі, коли був скасований указ про надання, бо він подав неправдиві дані і Зеленський сказав, що цей указ було скасовано незаконно, бо ніхто не може позбавити громадянства", - зазначив він.

Княжицький додав, що точно невідомо позбавили Корбана громадянства чи ні.

"Я бачив фото указу, який публікував нардеп Власенко - там є депутат Васильківський, указ датований 18 липня, він був у залі Ради і голосував. Тобто виходить голосував негромадянин України - чого ж його тоді пустили? Якщо цей указ правдивий, то це дивно", - заявив нардеп.

Він додав, що на кордоні Корбану кажуть, що не можуть пустити та не показують адвокатам указ про позбавлення громадянства.

"Є норма в законі, яка говорить про те, що особа втрачає громадянство, якщо добровільно набуває громадянства іншої країни. Законом до кінця - це не врегульовано, але що відбулось з Корбаном для мене не до кінця зрозуміло. Я лише розумію, що законного способу позбавити його громадянства я не бачу, так само як і не пускати його до України. Це як вимикали канали з ефіру, не випускали Порошенка закордон", - зазначив Княжицький.

На його думку, не може європейська країна діяти в такий спосіб, навіть якщо хочеться

"Я не симпатиком Корбана. Кожен громадянин, якби ми до нього не ставились, повинен мати захищені права. Не плюйте на закон, на нашу європейську перспективу і не будуйте авторитаризм. Це ситуація, яка має в собі ознаки беззаконня, його в демократичній країні не може бути. Якщо ми не будемо демократичною країною - ми не будемо мати підтримки Заходу і нам буде складніше перемогти в цій війні. Ціна кожного беззаконня - вона в ціні українців, яких привозять ховати в міста поза фронтом", - підсумував нардеп.

Народний депутат Сергій Власенко опублікував нібито копію указу президента України про припинення громадянства кількох впливових осіб, зокрема, бізнесменів Геннадія Корбана та Ігоря Коломойського.

22 липня Геннадія Корбана затримали на кордоні і вилучили у нього паспорт громадянина України.