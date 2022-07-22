Геннадія Корбана не пустили в Україну і вилучили паспорт
Українського бізнесмена і політика затримали на кордоні через ймовірне позбавлення його громадянства України
Про це Геннадій Корбан повідомив у спілкуванні із виданням "Бабель".
Сьогодні, 22 липня, главу оборонного штабу Дніпра Геннадія Корбана затримали на митному контролі під час в’їзду в Україну. У бізнесмена вилучили український паспорт. Прикордонники керувались тим, що громадянство Геннадія Корбана припинене, передає "Українська правда". Водночас, відповідних документів, які би підтверджували цей факт, не надали.
Нагадаємо, нещодавно народний депутат Сергій Власенко опублікував копію указу Президента України про припинення громадянства кількох впливових політиків, зокрема, Геннадія Корбана та Ігоря Коломойського. Офіційної інформації стосовно цього поки не оприлюднювали.
Додамо, Геннадій Корбан відправився у Європу в тижневу відпустку, про що він повідомив у Facebook.
- Якщо Коломойського позбавлять громадянства і він поїде в США, до нас приїде ще 20 HIMARS, - інвестиційний банкір Фурса.
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