Закономірність чуда
Я вірю у можливість несподіваної, швидкої, позитивної зміни ситуації. Вбачаю в таких змінах втручання Боже
Але знаю, що воно можливе лише за умови наполегливого, раціонально розрахованого руху до цілі. Хай навіть шлях до неї на етапі планування виглядає дуже важким і довгим. Або навіть так - особливо, якщо очікується важкий і довгий шлях, але тому, хто рушає, вистачає відваги почати його.
Чудо - лиш пришвидшувач, завдяки якому мета досягається швидше і меншими зусиллями/ресурсами.
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Стратегії, розраховані на чудо - провальні. Бог допомагає тим, хто знає, як досягнути цілі без його втручання і вже докладає для цього максимум зусиль.
Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.
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