Законопроект про перехідний період на окупованих територіях Рада може розглянути восени, - Резніков
Законопроект "Про державну політику перехідного періоду" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також півострова Крим планується до розгляду Верховною Радою восени 2021 року
Про це заявив віце-прем'єр Олексій Резніков, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні ми майже на фіналізації з точки зору розгляду цього законопроекту в уряді і після затвердження урядом він буде направлений, відповідно, до Верховної Ради України для розгляду. Я сподіваюся, що восени, в наступний сесійний період буде час для розгляду в парламенті цього законопроекту", - заявив Резніков.
За словами Резнікова, "це фундаментальний закон, метою якого стане безпечна реінтеграція тимчасово окупованих територій і встановлення довіри між людьми по обидва боки лінії зіткнення".
Він зазначив, що "над проектом першого тракту законопроекту працювали представники громадянського суспільства, державних інститутів та іноземних місій, було оброблено близько 180 письмових рекомендацій і пропозицій, із 98 сторінок початкового варіанту зараз залишилося 30".
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