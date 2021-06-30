Закрито 5 пляжів: у КМДА розповіли, де в Києві не можна купатися
У Києві не рекомендують купатися на пляжах “Веселка”, “Тельбін”, “Вербне”, “Пуща-Водиця”, “Троєщина”
Про це передає КМДА.
“Погіршення якості води спричинено спекою, яка трималася у Києві останніми днями. Наразі фахівці проводять додаткові дослідження води”, - йдеться у повідомленні.
Так, за інформацією КП "Плесо", станом на 30 червня, у Києві тимчасово не рекомендується купатися на пляжах: “Веселка”, “Тельбін”, “Вербне”, “Пуща-Водиця”, “Троєщина”.
Зокрема, інформацію про статус пляжів можна відстежувати за прапорами, які розміщені на кожному муніципальному пляжі столиці (зелений – купання без обмежень, жовтий – купатися не рекомендовано, червоний – не купатися).
Як повідомлялося, у столиці літнього сезону 2021 року підготовлено та відкрито 14 пляжів.
Так, у Дніпровському районі для киян працюють 9 пляжів: “Молодіжний”, “Венеція”, “Передмістна Слобідка”, “Золотий”, “Дитячий”, “Райдуга”, “Тельбін”, “Центральний”, “Веселка”; в Оболонському районі 2 пляжі – “Вербний”, “Пуща-Водиця”; у Деснянському районі 2 пляжі – “Чорторий”, “Троєщина”; у Голосіївському районі – пляж “Галерна”.
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