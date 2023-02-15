Про це повідомили в Нацполіції України.

Як зазначили в поліції, працівники дитсадка систематично вчиняли фізичне та психологічне насильство щодо дітей.

"Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування в якому становила від 8 до 15 тисяч гривень, за дверима розпочиналися тортури та знущання. Саме такими "методами" працівниці садочка навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником", – розповів слідчий Дмитро Федорко.

Правоохоронці провели обшук за адресою розташування дитсадка та за місцем проживання його директорки та вилучили речові докази злочинної діяльності.

Чотирьом працівницям повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України – катування, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Участь інших працівників установи у знущанні з дітей встановлюють.

Також слідчі вручили підозрюваним клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. А в процесі слідства мають намір оцінити дії керівництва закладу, органів контролю й інших установ, які надавали дозвільну документацію на функціонування дитсадка.