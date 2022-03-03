"Закрийте небо зараз!": Кулеба закликав партнерів допомогти Україні захиститися від ударів із повітря
Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів закрити небо над Україною та допомогти нам таким чином захиститися від ударів із повітря.
Про це міністр закордонних справ написав у Twitter, передає Еспресо.TV.
"Це справжня Народна війна за Україну. У Путіна немає шансів виграти. На цьому фото мирні жителі блокують вчора російських окупантів в Енергодарі. Одне із сотень таких фото та відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захиститися. Особливо в повітрі. Закрийте небо зараз!", - наголосив він.
- Нагадаємо, уряд США заборонить літакам РФ перебувати в американському повітряному просторі через повномасштабну російсько-українську війну
- Також раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виключив можливість запровадження безпольотної зони над Україною.
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