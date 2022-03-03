"Закрийте небо зараз!": Кулеба закликав партнерів допомогти Україні захиститися від ударів із повітря

Про це міністр закордонних справ написав у Twitter, передає Еспресо.TV.



"Це справжня Народна війна за Україну. У Путіна немає шансів виграти. На цьому фото мирні жителі блокують вчора російських окупантів в Енергодарі. Одне із сотень таких фото та відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захиститися. Особливо в повітрі. Закрийте небо зараз!", - наголосив він.

Нагадаємо, уряд США заборонить літакам РФ перебувати в американському повітряному просторі через повномасштабну російсько-українську війну

Також раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виключив можливість запровадження безпольотної зони над Україною.