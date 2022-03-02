США повідомлять про закриття свого авіапростору для літаків РФ, - WSJ
Уряд США заборонить літакам РФ перебувати в американському повітряному просторі через повномасштабну російсько-українську війну
Про це з посиланням на президента США Джо Байдена пише The Wall Street Journal.
"Сьогодні ввечері я оголошую, що ми приєднаємося до наших союзників у закритті американського повітряного простору для всіх російських рейсів - подальшої ізоляції Росії - і додаткового тиску на їхню економіку", - зазначив Джо Байден.
Укази набудуть чинності впродовж 2 березня. Вони означатимуть заборону польотів над США будь якому літаку, який належить, сертифікований, експлуатується, зареєстрований, зафрахтований, орендований або контролюється росіянином. Заборона стосується регулярних і чартерних пасажирських та вантажних рейсів.
- Нагадаємо, раніше Джо Байден заявив про ізоляцію РФ від повітряного простору США та благ цивілізованого світу.
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