США повідомлять про закриття свого авіапростору для літаків РФ, - WSJ

Про це з посиланням на президента США Джо Байдена пише The Wall Street Journal.



"Сьогодні ввечері я оголошую, що ми приєднаємося до наших союзників у закритті американського повітряного простору для всіх російських рейсів - подальшої ізоляції Росії - і додаткового тиску на їхню економіку", - зазначив Джо Байден.



Укази набудуть чинності впродовж 2 березня. Вони означатимуть заборону польотів над США будь якому літаку, який належить, сертифікований, експлуатується, зареєстрований, зафрахтований, орендований або контролюється росіянином. Заборона стосується регулярних і чартерних пасажирських та вантажних рейсів.

Нагадаємо, раніше Джо Байден заявив про ізоляцію РФ від повітряного простору США та благ цивілізованого світу.

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