Залишилося 10 км: ЗСУ впритул наблизились до Ізюма, - Ukraine Battle Map
Українські військові на Харківщині звільнили від окупації ще одне село і наблизились до Ізюма. Йдеться про село Придонецьке Ізюмського району
Про це повідомив OSINT-аналітик Ukraine Battle Map (OSINT – це розвідка на основі відкритих даних).
"Українські війська розташовані у великому лісі на захід від Ізюма і знаходяться за 10 км від центру Ізюма", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 13 червня ЗСУ на Ізюмському напрямку збили російський гелікоптер Ка-52.
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