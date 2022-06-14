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Залишилося 10 км: ЗСУ впритул наблизились до Ізюма, - Ukraine Battle Map

14 червня, 2022 вiвторок
12:26
війна з Росією ЗСУ

Українські військові на Харківщині звільнили від окупації ще одне село і наблизились до Ізюма. Йдеться про село Придонецьке Ізюмського району

Про це повідомив OSINT-аналітик Ukraine Battle Map (OSINT – це розвідка на основі відкритих даних).

"Українські війська розташовані у великому лісі на захід від Ізюма і знаходяться за 10 км від центру Ізюма", – йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, 13 червня ЗСУ на Ізюмському напрямку збили російський гелікоптер Ка-52.
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