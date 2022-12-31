"Залізне Різдво": гурт Kozak System заспіває на вокзалі у Києві
У суботу, 31 грудня, на Центральному вокзалі Києва виступить рок-гурт Kozak System
Про це повідомила Укрзалізниця.
Концерт розпочнеться о 19:30 у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу столиці.
"Сьогодні на головному залізничному вокзалі України знову будемо співати та танцювати", - ідеться в повідомлені.
Зазначають, що у випадку оголошення повітряної тривоги всіх відвідувачів проведуть до укриття. Посадка та висадка пасажирів поїздів продовжуватиметься за розкладом через підземні переходи.
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