Про це повідомила Укрзалізниця.

Концерт розпочнеться о 19:30 у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу столиці.

"Сьогодні на головному залізничному вокзалі України знову будемо співати та танцювати", - ідеться в повідомлені.

Зазначають, що у випадку оголошення повітряної тривоги всіх відвідувачів проведуть до укриття. Посадка та висадка пасажирів поїздів продовжуватиметься за розкладом через підземні переходи.

9 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.

У понеділок, 19 грудня, у перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая.

20 грудня зі Слов'янська та Краматорська Донецької області вирушив потяг святого Миколая. За п'ять днів поїзд прибуде до дітей у чотирьох прифронтових областях.

21 грудня стало відомо, що з 24, 25 і 31 грудня, а також 1, 7 і 8 січня столицею курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі.

25 грудня на Центральному вокзалі в Києві на честь Різдва гурт "Щука-Риба" співав колядки.