Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Ризики втягування Білорусі у війну з Україною на боці Росії є достатньо обмеженими. На кордоні з Україною перебуває близько 6 батальйонів білоруського війська. А левова частка армії Білорусі сконцентрована за 30-50 км від кордону з Польщею. Попри те, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підштовхує білоруського диктатора Олександра Лукашенка до таких дій, насправді з огляду на ландшафт місцевості, використання армії Білорусі достатньо обмежене. Білоруси не хочуть воювати", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що в будь-якому разі частина українського війська перебуває на кордоні з Білоруссю, адже ризики залишаються.

"Але найбільші ризики повʼязані з підготовкою диверсійних груп, які можуть просочуватися через ділянки кордону й створювати небезпечні для нас моменти. Генеральний штаб ЗСУ розуміє ці ризики та вживає додаткових заходів, тому частина нашого війська перебуває на кордоні з Білоруссю. Загрозу також становить використання білоруської аеродромної мережі російськими літаками", - зауважив Сергій Згурець.

Засновник "Білого легіону" Сергій Бульба переконаний, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін не залучає білоруського диктатора Олександра Лукашенка у війну проти України, адже боїться, що білоруси будуть переходити на бік ЗСУ.

А керівник Центру політичного аналізу і прогнозів Павел Усов вважає, що Олександр Лукашенко не має фінансів для збільшення чисельності білоруської армії.

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