Залужний і Міллі обговорювали план наступу України, - Піонтковський
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник об’єднаних штабів США генерал Марк Міллі посилили співпрацю й обговорювали наступ України
Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.
"Це була набагато більша співпраця – два генерали обговорювали конкретний план визначеної наступальної операції. Тієї самої, про яку генерал Залужний казав понад місяць тому в інтерв’ю журналу "Економіст": "Я стою за 80 км від Мелітополя, я готовий пройти цей шлях, звільнити це місто й тим самим зламати російську систему оборони, перетворивши все угруповання в Криму й Херсонській області на великий казан. Але для цього мені потрібні…"" - зауважив він.
За словами Андрія Піонтковського, генерал Залужний назвав стримані вимоги з погляду сучасних уявлень: 300 танків, 700 бронетранспортерів і 600 гаубиць.
"Я вважаю, що два генерали обговорювали вже конкретний хід операції - наступальної операції України та її західних союзників", - наголосив політолог.
- 17 січня Валерій Залужний у Польщі вперше від початку широкомасштабного вторгнення Росії зустрівсяизі своїм американським колегою Марком Міллі.
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