Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

"Це була набагато більша співпраця – два генерали обговорювали конкретний план визначеної наступальної операції. Тієї самої, про яку генерал Залужний казав понад місяць тому в інтерв’ю журналу "Економіст": "Я стою за 80 км від Мелітополя, я готовий пройти цей шлях, звільнити це місто й тим самим зламати російську систему оборони, перетворивши все угруповання в Криму й Херсонській області на великий казан. Але для цього мені потрібні…"" - зауважив він.

За словами Андрія Піонтковського, генерал Залужний назвав стримані вимоги з погляду сучасних уявлень: 300 танків, 700 бронетранспортерів і 600 гаубиць.

"Я вважаю, що два генерали обговорювали вже конкретний хід операції - наступальної операції України та її західних союзників", - наголосив політолог.

17 січня Валерій Залужний у Польщі вперше від початку широкомасштабного вторгнення Росії зустрівсяизі своїм американським колегою Марком Міллі.

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