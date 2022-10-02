Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

"Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії", - наголосив Залужний.

Він також подякував американському народу та його лідерам за послідовну та непохитну підтримку України у боротьбі з окупантами.

Під час попередньої телефонної розмови воєначальники обговорили військову допомогу Сполучених Штатів для України та ситуацію на фронті.

2 жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, що Вашингтон зробить все для посилення військових та дипломатичних позицій України. Блінкен поінформував Кулебу про безпекову допомогу США, включно з пакетом у $1,1 млрд, оголошеним цього тижня, а також про майбутні постачання.