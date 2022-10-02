Про це повідомляє Держдеп США.

Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з Дмитром Кулебою повторив послання президента США Джо Байдена про те, що Сполучені Штати завжди шануватимуть міжнародно визнані кордони України та продовжать підтримувати зусилля України з відновлення контролю над своєю територією шляхом посилення її військових та дипломатичних позицій.

Блінкен та Кулеба також обговорили останні незаконні та нелегітимні спроби Москви змінити кордони України силою, а також зростаючі звірства, вчинені російськими військами проти українського народу, включаючи воєнні злочини та порушення прав людини.

Блінкен поінформував Кулебу про безпекову допомогу США, включно з пакетом у $1,1 млрд, оголошеним цього тижня, а також про майбутні постачання. Також вони обговорили функціонування "зернових коридорів" та безпеку українських ядерних об’єктів.

29 вересня Блінкен назвав псевдореферендуми на окупованих територіях України "видовищем, підготовленим у Москві".

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