Блінкен пообіцяв Кулебі, що США посилюватимуть військові позиції України
Державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, що Вашингтон зробить все для посилення військових та дипломатичних позицій України
Про це повідомляє Держдеп США.
Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з Дмитром Кулебою повторив послання президента США Джо Байдена про те, що Сполучені Штати завжди шануватимуть міжнародно визнані кордони України та продовжать підтримувати зусилля України з відновлення контролю над своєю територією шляхом посилення її військових та дипломатичних позицій.
Блінкен та Кулеба також обговорили останні незаконні та нелегітимні спроби Москви змінити кордони України силою, а також зростаючі звірства, вчинені російськими військами проти українського народу, включаючи воєнні злочини та порушення прав людини.
Блінкен поінформував Кулебу про безпекову допомогу США, включно з пакетом у $1,1 млрд, оголошеним цього тижня, а також про майбутні постачання. Також вони обговорили функціонування "зернових коридорів" та безпеку українських ядерних об’єктів.
- 29 вересня Блінкен назвав псевдореферендуми на окупованих територіях України "видовищем, підготовленим у Москві".
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