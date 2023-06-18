Залужний та Міллі ставляться один до одного з великою повагою, - генерал Ходжес
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі - два професійні військові, які поважають одне одного
Про це заявив генерал і екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в етері Еспресо.
Він прокоментував останню розмову двох командувачів.
"Звичайно, мені невідомо, що саме вони обговорювали, але можу припустити, що генерал Залужний надав генералу Міллі оцінку того, як просувається контрнаступ, і якою є оперативна ситуація. Залужний, ймовірно, наголосив на тому, що потрібно Україні в найближчі місяці, а генерал Міллі дав зрозуміти, що він і надалі робитиме все можливе для того, щоб США та інші країни, які підтримують Україну, продовжували надавати свою допомогу. Отже, це була розмова двох професійних військових, які з великою повагою ставляться один до одного, і які обговорювали поточні виклики", - вважає Ходжес.
- 31 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони обговорили український контрнаступ та постачання озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе