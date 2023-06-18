Про це заявив генерал і екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в етері Еспресо.

Він прокоментував останню розмову двох командувачів.

"Звичайно, мені невідомо, що саме вони обговорювали, але можу припустити, що генерал Залужний надав генералу Міллі оцінку того, як просувається контрнаступ, і якою є оперативна ситуація. Залужний, ймовірно, наголосив на тому, що потрібно Україні в найближчі місяці, а генерал Міллі дав зрозуміти, що він і надалі робитиме все можливе для того, щоб США та інші країни, які підтримують Україну, продовжували надавати свою допомогу. Отже, це була розмова двох професійних військових, які з великою повагою ставляться один до одного, і які обговорювали поточні виклики", - вважає Ходжес.