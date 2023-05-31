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Залужний обговорив український контрнаступ з генералом Міллі

31 травня, 2023 середа
23:12
Війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Розповів про ситуацію на фронті, подальші плани ЗСУ щодо визволення української території, і про можливі дії противника. Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди", - розповів Залужний.

Головнокомандувач також заявив про роботу над посиленням ППО.

"Поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16. Домовилися підтримувати діалог і надалі. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України. Разом - до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

  • 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
  • 25 травня Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
  • У п'ятницю, 26 травня, Штірліц показав ще одне відео зі Залужним. 
Україна
ППО
ЗСУ
США
Військові новини
Валерій Залужний
наступ ЗСУ
деокупація України
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2023, середа
31 травня
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