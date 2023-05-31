Залужний обговорив український контрнаступ з генералом Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Розповів про ситуацію на фронті, подальші плани ЗСУ щодо визволення української території, і про можливі дії противника. Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди", - розповів Залужний.
Головнокомандувач також заявив про роботу над посиленням ППО.
"Поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16. Домовилися підтримувати діалог і надалі. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України. Разом - до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.
- 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
- 25 травня Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
- У п'ятницю, 26 травня, Штірліц показав ще одне відео зі Залужним.
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