Залужний обговорив український контрнаступ з генералом Міллі

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Розповів про ситуацію на фронті, подальші плани ЗСУ щодо визволення української території, і про можливі дії противника. Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди", - розповів Залужний.

Головнокомандувач також заявив про роботу над посиленням ППО.

"Поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16. Домовилися підтримувати діалог і надалі. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України. Разом - до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.