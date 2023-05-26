Офіцер ЗСУ Штефан показав нове відео із Залужним і звернувся до російських пропагандистів

Відео він опублікував у Telegram.

"Всі ваші ходи ми ще вчора легко прорахували наперед, а далі просто граємо в одні ворота, інформаційними снарядами, у ворота ворога. Рашнпропаганден - 2:0 на нашу користь. На цьому зробимо паузу", - пише Штефан у зверненні до росіян.