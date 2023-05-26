Офіцер ЗСУ Штефан показав нове відео із Залужним і звернувся до російських пропагандистів
У п'ятницю, 26 травня, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним
Відео він опублікував у Telegram.
"Всі ваші ходи ми ще вчора легко прорахували наперед, а далі просто граємо в одні ворота, інформаційними снарядами, у ворота ворога. Рашнпропаганден - 2:0 на нашу користь. На цьому зробимо паузу", - пише Штефан у зверненні до росіян.
- 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
- 25 травня Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
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