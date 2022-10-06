Замінити газ РФ у Європі: Нідерланди можуть запустити родовище Гронінген

Про це повідомляє Bloomberg.

Поки що Нідерланди відкидають заклики наростити викачування газу, навіть коли Європа готується до чи не найсуворішої зими з часів Другої світової війни.

З 1963 року Гронінген є основою європейського газопостачання. Попри десятки років видобування, там досі є близько 450 млрд кубів газу в резерві на суму близько 1 трильйона доларів. За даними компанії Shell Plc, що бере участь в експлуатації родовища, можливо видобувати ще на 50 млрд кубів газу на рік більше, ніж зараз. Причому додаткові обсяги газу можна отримати майже відразу після запуску.

Перші невеликі поштовхи в Гронінгені були зафіксовані в 1986 році, і відтоді їх було сотні. Хоча більшість з них неможливо виявити за допомогою приладів, у 2012 році в регіоні стався землетрус магнітудою 3,6 бала, що призвело до тисяч позовів про відшкодування майнової шкоди.

Міністр гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганс Вілбріф каже, що продовжувати видобуток небезпечно, але країна не може ігнорувати страждання в інших країнах Європи. Нестача газу "може змусити нас прийняти це рішення", – каже він. Зокрема, якщо лікарні, школи та будинки не зможуть належно опалюватися.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон нещодавно заявив, що Нідерланди повинні переглянути своє рішення щодо Гронінгена, і на Війлбріф тиснули колеги з інших країн ЄС. Проте країна поки що дотримується свого плану.

Прем'єр-міністр Марк Рютте не виключає використання Гронінгена для посилення поставок, але "тільки в крайньому випадку, якщо все піде не так", і наразі ситуація не настільки критична.

Раніше Bloomberg писали, що Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу, ніж торік, завдяки чому вдасться компенсувати повну зупинку постачання газу з Росії.

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