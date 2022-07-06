Про це Данілов написав у twitter.

"Щодо так званих цілей Росії. За чотири місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями.

Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість", - переконаний Путін.

19 червня Олексій Данілов заявив, що Росія зазнає під час повномасштабної війни набагато більших втрат, ніж Україна.

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