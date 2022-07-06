Замість демілітаризації відбулася максимальна мілітаризація: Данілов розповів, скільки українців отримало бойовий і військовий досвід
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що бойовий та військовий досвід отримують близько 1 мільйона українців
Про це Данілов написав у twitter.
"Щодо так званих цілей Росії. За чотири місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями.
Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість", - переконаний Путін.
- 19 червня Олексій Данілов заявив, що Росія зазнає під час повномасштабної війни набагато більших втрат, ніж Україна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.19
Купівля 34.19Продаж 35.01
-
EUR
Купівля 34.91Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе