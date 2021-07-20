Запис на вакцинацію через "Дію" скасували: він більше не потрібен
В Україні скасовано запис на вакцинацію через застосунок "Дія", оскільки він більше не потрібен
Про це пресслужба "Дії" повідомила у Telegram.
"Розпочинається п'ятий етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі охочі - незалежно від віку та інших факторів. Отже, запис через "Дію" більше не потрібен", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що впродовж всього час в "Дії" записалися на вакцинацію 698 тис. українців. З цієї кількості вакцинувалися понад 40%.
- Нагадаємо, в Україні 21 липня починається п'ятий етап вакцинації, впродовж якого вакцинуватимуть всіх охочих.
- Президент України Володимир Зеленський 4 квітня підписав план вакцинації від COVID-19, який передбачає щеплення більшості дорослих українців до кінця 2021 року.
- Станом на 20 липня від початку вакцинальної кампанії у лютому щеплено понад 2,7 млн людей. З них обидві дози отримало майже 1,5 млн осіб.
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