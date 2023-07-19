Про це йдеться у повідомлення компанії.

Зазначається, що рішення порушує законодавчі норми, закріплені у Податковому кодексі України та підзаконних актах, які гарантують українському бізнесу право на відшкодування ПДВ.

"Відмова українському виробнику, яким є Запоріжсталь, у гарантованому законом відшкодуванні ПДВ може призвести до невиконання підприємством виробничих замовлень, обмеження надходження валютної виручки в українську економіку та поставити під сумнів обсяги допомоги комбінату Силам оборони України", - сказав генеральний директор Запоріжсталі Роман Слободянюк.

На заводі зауважили, що мають право на звільнення від сплати деяких податків за 2022 рік, але, попри війну, не скористалися податковими пільгами. Сума податкових відрахувань, які у пільговий період додатково сплатив ПАТ "Запоріжсталь" на користь бюджету України і запорізької громади, перевищує 350 млн гривень, і комбінат продовжує сплачувати податки в повному обсязі, йдеться у повідомленні.

Натомість податкова своє рішення пояснює тим, що РНБО застосувала санкції до частини акціонерів Запоріжсталі. У пресслужбі наголосили: ці санкції персональні й ніяк не впливають на стабільну роботу підприємства, а самого заводу у списку санкцій немає.

"Накладення санкцій на частину акціонерів Запоріжсталі не тягне за собою блокування діяльності комбінату. Підприємство не здійснює господарської діяльності з акціонерами, на яких були накладені санкції. Запоріжсталь наполягає на необхідності переглянути рішення Державної податкової служби щодо відмови в відшкодуванні податку на додану вартість, яке фактично веде до штучного вилучення обігових коштів підприємства та не відповідає чинному законодавству", - наголосили на комбінаті.

Довідка: Акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" - одне з провідних підприємств металургійної галузі. Третій за масштабами виробник металопродукції в Україні. Комбінат виробляє чавун, сталь, а також листовий прокат.



