Щодо Запорізької АЕС. Якщо що, я на Запоріжжі...

А теперішні про себе: я вже неодноразово писав: головний комплекс Путіна — комплекс Карибської кризи. Він вважає, що якби Хрущов не злякався, то Америка б перестала існувати як велика держава. Він хоче переграти цю саму кризу, вважаючи, що перед ним слабак Байден, який в останній момент злякається.

Зараз іде гра "в кого міцніші яйця". І наша задача: довести, що саме у нас. Вірогідність підриву саме АЕС — мінімальна. Хоча провокації, включно з невеликим забрудненням локальних територій, Існують (це ні в якому разі не прямий ядерний удар тактичною зброєю).

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Найближчі дні будуть найтяжчі, з точки зору психології. 22-23.02.22 я всім говорив: страшно, виїжджайте. Не виїхали, не переливайте з пустого в порожнє. І подумайте про тих, хто зараз тут на передовій і все це читає.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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