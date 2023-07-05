Запорізька АЕС: гра "у кого міцніші яйця"
Вірогідність підриву саме АЕС — мінімальна
Щодо Запорізької АЕС. Якщо що, я на Запоріжжі...
А теперішні про себе: я вже неодноразово писав: головний комплекс Путіна — комплекс Карибської кризи. Він вважає, що якби Хрущов не злякався, то Америка б перестала існувати як велика держава. Він хоче переграти цю саму кризу, вважаючи, що перед ним слабак Байден, який в останній момент злякається.
Зараз іде гра "в кого міцніші яйця". І наша задача: довести, що саме у нас. Вірогідність підриву саме АЕС — мінімальна. Хоча провокації, включно з невеликим забрудненням локальних територій, Існують (це ні в якому разі не прямий ядерний удар тактичною зброєю).
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Найближчі дні будуть найтяжчі, з точки зору психології. 22-23.02.22 я всім говорив: страшно, виїжджайте. Не виїхали, не переливайте з пустого в порожнє. І подумайте про тих, хто зараз тут на передовій і все це читає.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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