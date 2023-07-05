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OPINION

Що слід знати про плани фюрера влаштувати в Україні ядерний армагеддон

Орест Сохар
5 липня, 2023 середа
08:05
Погляд Орест Сохар

Київ понад пів року вже говорить про можливу диверсію на Запорізькій АЕС, та Захід не звертав особливої уваги на попередження українців. Зараз ситуація досягає свого апогею

Путін цілком може наказати підірвати Запорізьку атомну, щоб зміцнити свої хиткі позиції, — пише Times в редакційній статті.

Путіну, як авторитарному лідеру, важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників. Недавня спроба заколоту штовхає Путіна до радикальних кроків: Кремль може піддатися спокусі ескалації війни в надії на швидку перемогу.

На користь цих підозр вказує і поступове виведення рашистських військ з регіону та персоналу станції.

Країни НАТО повинні рішуче попередити Москву, що активно відреагують на диверсію на АЕС з потенційно катастрофічними наслідками. Тут варто додати, що попередження Кремлеві озвучувалися лише неформально, тоді як офіційні особи потрібних заяв так і не робили.

Зеленський також не виключає, що російські загарбники й справді можуть підірвати ЗАЕС.

Це може статися у випадку, якщо ЗСУ отримають контроль над станцією. Мета - зупинити контрнаступ Сил оборони України та політичний тиск на Київ через партнерів.

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У зону найбільшого ураження потраплять чотири області: Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська. У трьох з них ведуться активні бойові дії.

"За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію ЗАЕС. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Згідно з отриманими вказівками вони мають виїхати до 5 липня", - повідомляє ГУР.

Американський літак WC-135 Constant Phoenix 1 липня помітили у повітряному просторі Європи. Він призначений для моніторингу ядерних викидів у повітря.

Джерела повідомляють, Держдеп США не рекомендує делегаціям своєї держави відвідувати Україну найближчим часом.

Так що насправді відбувається? Традиційна розвідспільнота вважає, що РФ навряд чи спричинить навмисну аварію на ЗАЕС. Однак, не варто виключати ймовірні плани Росії щодо диверсії на ЗАЕС. Американський інститут вивчення війни (ISW) говорить про три можливі сценарії рашистів.

  1. Окупаційні війська можуть злити опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище, щоб завадити переправі ЗСУ.
  2. Окупанти спробують створити радіологічний шлейф, аби охопити більшу територію півдня України.
  3. Рашисти здійснять техногенну "аварію" з меншим радіаційним радіусом для перешкоджання українському наступу поблизу самої ЗАЕС.

У будь-якому разі, Росія використовуватиме загрозу навмисного радіологічного вибуху, намагаючись стримувати український контрнаступ та залякати Захід перед майбутнім самітом НАТО.

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Мої джерела в погонах вважають, що Захід досі недооцінює масштаби ядерної загрози. Ядерні лякалки Кремля також можуть виявитися не такими "лагідними", як вважають кабінетні аналітики на Заході. Джерела нагадують, що, підриваючи Каховську ГЕС, окупанти теж прагнули "просто налякати", але катастрофа за своїми масштабами значно перевершила очікування організаторів диверсії.

Нагадаю, що близько місяця тому бункерний дід відверто пригрозив створити "санітарну зону" на території України.

Жоден із т.зв. нуклеарних сценаріїв не принесе стратегічних військових переваг для окупаційного угрупування, і має на меті завдати максимальної шкоди нашій державі. Хворий на параною фюрер намагається експлуатувати свою останню зброю — страх, аби відтягти той момент, коли його під ручки візьмуть санітари. Відтак, доля ЗАЕС цілковито залежить від того, наскільки Захід переконливо продемонструє Кремлеві свою рішучість.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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