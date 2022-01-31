Запровадження РРО для ФОПів – це гірка пігулка, яку треба проковтнути, – бізнес-омбудсмен
Фізичні особи-підприємці з лютого можуть почати звертатися зі скаргами щодо РРО, допускає бізнес-омбудсмен Роман Ващук. Але вважає фіскалізацію "гіркою пігулкою", яку Україні треба проковтнути
Про це він розповів під час програми "Еспресо: Капітал з Андрієм Яніцьким" в ефірі Еспресо.TV.
"Підозрюю, що з лютого почнемо отримувати скарги на ці теми, зокрема, в питаннях РРО", – сказав він.
Він нагадав, що механізм спрощеної системи був запроваджений для малого бізнесу, тоді як зараз ним послуговується і великий бізнес, який у такий спосіб оптимізує сплату податків.
"Це, на жаль, така гірка пігулка, яку так чи інакше треба проковтнути. Держава, в свою чергу, має її трохи підсолодити, надавши підтримку", – підкреслив Ващук.
- Нагадаємо, 1 січня 2022 року завершився період відстрочки введення вимоги застосування касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій, РРО) для платників єдиного податку 2-4 групи. У перший тиждень запровадження підприємці фіксували масові проблеми з роботою сервісів.
- Згодом парламентарі, зокрема, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, заявив про намір народних депутатів пом’якшити штрафи за порушення для тих підприємців, що встановили РРО. Хоча відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті, його не включили до порядку денного на 1 лютого. Після цього Верховна Рада йде на карантин.
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