Запустили салют на честь дня народження: у Чернігові затримали двох містян у нетверезому стані

Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Чернігівської поліції.

Зазначається, що попри усі заборони у період дії воєнного стану 45-річний чоловік та 40-річна жінка вночі запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи у Чернігові.

Фото: Поліція Чернігівщини / фейсбук

Свої дії правопорушники, які перебували у нетверезому стані, пояснили тим, що святкували день народження жінки. З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку.

Фото: Поліція Чернігівщини / фейсбук

Фото: Поліція Чернігівщини / фейсбук

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Фігурантам загрожує ув'язнення на строк до п'яти років.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.