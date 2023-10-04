Запустили салют на честь дня народження: у Чернігові затримали двох містян у нетверезому стані
У середу, 4 жовтня, чернігівські поліцейські затримали жінку і чоловіка у нетверезому стані, які запустили феєрверк начебто на честь дня народження. Тепер їм загрожує перебування під вартою до п'яти років
Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Чернігівської поліції.
Зазначається, що попри усі заборони у період дії воєнного стану 45-річний чоловік та 40-річна жінка вночі запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи у Чернігові.
Фото: Поліція Чернігівщини / фейсбук
Свої дії правопорушники, які перебували у нетверезому стані, пояснили тим, що святкували день народження жінки. З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку.
Фото: Поліція Чернігівщини / фейсбук
Фото: Поліція Чернігівщини / фейсбук
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Фігурантам загрожує ув'язнення на строк до п'яти років.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада Україна законодавчо заборонила обіг і використання більшості піротехнічних виробів як під час війни, так і після.
- А у травні президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон про заборону продажу та використання феєрверків.
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