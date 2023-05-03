Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Там зазначено, що документ повернуто з підписом президента. Таким чином в Україні буде законодавчо заборонено використання більшості піротехнічних засобів. Раніше такі рішення ухвалювали локально.

Зокрема, у столиці заборонено використання феєрверків рішенням Київради, яке було ухвалено влітку 2022 року.

Одна з ініціаторок законопроєкту, нардеп від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук пояснила, що закон набуде чинності через пів року після підписання. Буде заборонено:

використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

"Це рішення важливе для мільйонів українців та їхніх домашніх улюбленців!" - підкреслила Кравчук.