Зеленський підписав закон про заборону продажу та використання феєрверків
2 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє обіг і використання більшості піротехнічних виробів як під час війни, так і після
Про це свідчить інформація на сайті Ради.
Там зазначено, що документ повернуто з підписом президента. Таким чином в Україні буде законодавчо заборонено використання більшості піротехнічних засобів. Раніше такі рішення ухвалювали локально.
Зокрема, у столиці заборонено використання феєрверків рішенням Київради, яке було ухвалено влітку 2022 року.
Одна з ініціаторок законопроєкту, нардеп від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук пояснила, що закон набуде чинності через пів року після підписання. Буде заборонено:
- використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.
"Це рішення важливе для мільйонів українців та їхніх домашніх улюбленців!" - підкреслила Кравчук.
- Рада ухвалила відповідний закон 11 квітня. За це віддали свої голоси 290 нардепів.
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