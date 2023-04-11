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Рада заборонила обіг і використання більшості піротехнічних виробів

11 квітня, 2023 вiвторок
14:42
Україна Піротехніка, салюти, феєрверки

Верховна Рада Україна на засіданні 11 квітня законодавчо заборонила обіг і використання більшості піротехнічних виробів як під час війни, так і після

За відповідний проєкт закону віддали свої голоси 290 нардепів.

Серед ініціаторів законопроєкту – нардепи Євгенія Кравчук, Олена Криворучкіна, Марія Мезенцева, Кіра Рудик та інші.

"Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки наносять шкоду психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їх подібність до звуків вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст", - ідеться в пояснювальній записці до документа.

"Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник у результаті переживання обстрілів під час воєнних дій", - додали автори законопроєкту.

Також у пояснювальній записці йдеться про шкоду піротехніки для тварин, які зазнають стресу, тікають, губляться та гинуть.

"Саме тому під повну заборону потрапляють феєрверки F2,3,4 (з перехідним періодом 6 місяців + 1 рік для експорту продукції), які мають найбільший шумовий ефект", - пояснила одна зі співаторів законопроєкту Євгенія Кравчук.

"Заборона не стосуватиметься феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму (наприклад, сценічна піротехніка), що не перевищує 60 дБ", - додала вона.

Також у законопроєкті встановлено вікове обмеження щодо купівлі піротехніки – її не продаватимуть дітям до 16 років.

Метою законодавчої ініціативи проголошено захист прав і свобод людей, гуманне ставлення до тварин і забезпечення громадської безпеки.

  • У столиці з червня 2022 року рішення Київради заборонено використання феєрверків.
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2023, вiвторок
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