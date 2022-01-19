"Зараз активно нападають не на наші землі, а на ваші нерви": Зеленський закликав українців не панікувати через інформацію про можливе вторгнення РФ

Відео він оприлюднив у Telegram.



"Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра. А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не в 2014 році? Хіба загроза війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують не один день і зараз вони не стали більше, зараз став більше ажіотаж навколо них", - заявив Зеленський.

Він сказав, що українцям не потрібно панікувати.

"Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, потрібно видихнути, заспокоїтися. Всім нашим партнерам бути дієвими, і не на словах. Важлива не тільки інформація про те, що буде робити світ", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна не хоче війни, проте повинна завжди до неї бути готова.



"Україна постійно посилює свої оборонні можливості... Ми робимо все для вирішення дипломатичним шляхом, робимо все для настання миру в Україні", - сказав президент.



Зеленський зазначив, що "зараз активно нападають не на наші землі, а на ваші нерви".



"Без паніки, без жаху. Сподіваюся, без вірусів. І щиро вірю, без війни", - підсумував він.