Російські найманці на Донбасі проводять збори командирів рот, а також закликають місцевих приєднатися до лав окупаційних військ, - розвідка
Командування ЗС РФ на території ОРДЛО нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ та проводить збори командирів рот, батарей і коригувальників артилерійського вогню
Про це інформує ГУР Міноборони.
"Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ", - повідомляють у розвідці.
Від початку тижня на полігонах тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини російські найманці розпочали збори за участі командирів рот, батарей і коригувальників артилерійського вогню.
Також вони агітують місцевих мешканців проходити контрактну військову службу в лавах окупантів.
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