Російські найманці на Донбасі проводять збори командирів рот, а також закликають місцевих приєднатися до лав окупаційних військ, - розвідка

Про це інформує ГУР Міноборони.



"Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ", - повідомляють у розвідці.



Від початку тижня на полігонах тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини російські найманці розпочали збори за участі командирів рот, батарей і коригувальників артилерійського вогню.



Також вони агітують місцевих мешканців проходити контрактну військову службу в лавах окупантів.

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