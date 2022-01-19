РФ майже завершила стягування військ до кордону з Україною: у регіоні зараз понад 127 тис. російських військових, - CNN
Російська Федерація майже завершила стягування до кордону з Україною військових сил, вони можуть бути використані для наступу, яке може розпочатися в будь-який момент
Про це CNN повідомило Міністерство оборони України.
"Повна чисельність сухопутного угруповання ЗС РФ на українському напрямку становить понад 106 тис. чоловік особового складу. Разом з морською та повітряною складовою загальна чисельність становить понад 127 тис. військовослужбовців", - йдеться в оцінці української розвідки.
За даними Міноборони, наприкінці грудня 2021 року і в січні 2022 року Росія переміщувала до кордону запаси боєприпасів, польові госпіталі та служби безпеки, що, як ідеться в оцінці, "підтверджує підготовку до наступальних дій".
Крім того, активізувалася розвідувальна діяльність РФ проти України: біля кордону розгорнули додаткові підрозділи радіозв'язку та супутникового зв'язку. А порівняно з 2021 роком кількість розвідувальних польотів уздовж кордону зросли втричі.
Як повідомляє видання, станом на середину січня 2022 року біля України знаходиться 36 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", які вражають цілі на відстані 500-700 км і можуть бути використані для знищення життєво важливих об'єктів.
РФ стягнула не лише війська до кордону, а і підтримує на окупованих територіях Донецької та Луганської областей понад 35 тис. сепаратистів і утримує близько 3 тис. власних військових.
Також розвідка повідомляє, що вздовж північного кордону з Білорусією, яка є ключовим союзником Кремля, тепер з'явилася нова потенційна лінія фронту.
"Територію Білорусі слід розглядати як повноцінний театр воєнних дій, який Росія може використовувати для розширення агресії проти України", - йдеться в документі української військової розвідки.
В Міноборони наголосили, що ситуація складна, оскільки Росія "намагається розколоти та послабити Європейський Союз і НАТО". Крім того, РФ намагається обмежити спроби США сприяти безпеці в Європі.
- Як повідомляла українська розвідка, Командування ЗС РФ на території ОРДЛО нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ та проводить збори командирів рот, батарей і коригувальників артилерійського вогню.
- Заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну й на сьогодні відсутні ризики повномасштабної війни в Європі.
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