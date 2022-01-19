РФ майже завершила стягування військ до кордону з Україною: у регіоні зараз понад 127 тис. російських військових, - CNN

Про це CNN повідомило Міністерство оборони України.



"Повна чисельність сухопутного угруповання ЗС РФ на українському напрямку становить понад 106 тис. чоловік особового складу. Разом з морською та повітряною складовою загальна чисельність становить понад 127 тис. військовослужбовців", - йдеться в оцінці української розвідки.



За даними Міноборони, наприкінці грудня 2021 року і в січні 2022 року Росія переміщувала до кордону запаси боєприпасів, польові госпіталі та служби безпеки, що, як ідеться в оцінці, "підтверджує підготовку до наступальних дій".



Крім того, активізувалася розвідувальна діяльність РФ проти України: біля кордону розгорнули додаткові підрозділи радіозв'язку та супутникового зв'язку. А порівняно з 2021 роком кількість розвідувальних польотів уздовж кордону зросли втричі.



Як повідомляє видання, станом на середину січня 2022 року біля України знаходиться 36 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", які вражають цілі на відстані 500-700 км і можуть бути використані для знищення життєво важливих об'єктів.



РФ стягнула не лише війська до кордону, а і підтримує на окупованих територіях Донецької та Луганської областей понад 35 тис. сепаратистів і утримує близько 3 тис. власних військових.



Також розвідка повідомляє, що вздовж північного кордону з Білорусією, яка є ключовим союзником Кремля, тепер з'явилася нова потенційна лінія фронту.



"Територію Білорусі слід розглядати як повноцінний театр воєнних дій, який Росія може використовувати для розширення агресії проти України", - йдеться в документі української військової розвідки.



В Міноборони наголосили, що ситуація складна, оскільки Росія "намагається розколоти та послабити Європейський Союз і НАТО". Крім того, РФ намагається обмежити спроби США сприяти безпеці в Європі.

Як повідомляла українська розвідка, Командування ЗС РФ на території ОРДЛО нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ та проводить збори командирів рот, батарей і коригувальників артилерійського вогню.

Заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну й на сьогодні відсутні ризики повномасштабної війни в Європі.