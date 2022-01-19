РФ не планує нападу на Україну, і ризиків війни в Європі нема, - МЗС Росії
Заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну й на сьогодні відсутні ризики повномасштабної війни в Європі
Про це пише РИА Новости.
"Ми не маємо наміру здійснювати жодних агресивних дій. Ми не будемо атакувати, нападати і вторгатися до України", - сказав Сергій Рябков.
За його словами, ризиків повномасштабної війни немає.
"Я впевнений, що немає ніякого ризику повномасштабної війни, яка може розвернутися в Європі або ще де-небудь", - наголосив заступник голови МЗС РФ.
- Нагадаємо, раніше РФ заявила, що "ні на кого не збирається нападати" і зажадала від США не постачати зброю Україні
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.52
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе