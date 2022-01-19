РФ не планує нападу на Україну, і ризиків війни в Європі нема, - МЗС Росії

Про це пише РИА Новости.



"Ми не маємо наміру здійснювати жодних агресивних дій. Ми не будемо атакувати, нападати і вторгатися до України", - сказав Сергій Рябков.



За його словами, ризиків повномасштабної війни немає.



"Я впевнений, що немає ніякого ризику повномасштабної війни, яка може розвернутися в Європі або ще де-небудь", - наголосив заступник голови МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше РФ заявила, що "ні на кого не збирається нападати" і зажадала від США не постачати зброю Україні

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