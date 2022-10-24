Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Але росіяни ще мають велику кількість військ на деяких ділянках південного фронту. Ворог проводить контратаки й намагається захопити кращі позиції для подальшого утримання Херсона. Зараз у нас є унікальний шанс, поки ворог не провів мобілізацію і не збільшив свої війська, потрібно вибивати його на лівий берег Дніпра", - наголосив Костенко.

Полковник СБУ також додав, що у Херсоні росіяни породжують паніку і проводять інформаційно-психологічну операцію.

"З тактичної точки зору, якщо у них залишиться один Херсон, то противнику утримати його фактично неможливо. Для нас зараз головне взяти під контроль Новокаховську дамбу. І все інше ляже, як доміно", - пояснив Костенко.

На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb