Зараз ми маємо унікальний шанс вибити противника на лівий берег Дніпра, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що стан російських військ на правобережжі Дніпра досить нестабільний
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Але росіяни ще мають велику кількість військ на деяких ділянках південного фронту. Ворог проводить контратаки й намагається захопити кращі позиції для подальшого утримання Херсона. Зараз у нас є унікальний шанс, поки ворог не провів мобілізацію і не збільшив свої війська, потрібно вибивати його на лівий берег Дніпра", - наголосив Костенко.
Полковник СБУ також додав, що у Херсоні росіяни породжують паніку і проводять інформаційно-психологічну операцію.
"З тактичної точки зору, якщо у них залишиться один Херсон, то противнику утримати його фактично неможливо. Для нас зараз головне взяти під контроль Новокаховську дамбу. І все інше ляже, як доміно", - пояснив Костенко.
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