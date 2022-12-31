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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Зараз ми отримали найбільший історичний шанс побудувати нову Україну, - Яценюк
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Зараз ми отримали найбільший історичний шанс побудувати нову Україну, - Яценюк

31 грудня, 2022 субота
00:08
війна з Росією Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк, прем‘єр-міністр України 2014-2016 рр., зауважив, що завтрашній день по відбудові нової країни, після перемоги, буде не менш складним, ніж сьогоднішній

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз ми отримали з одного боку найбільшу історичну драму для України – це війна, а з іншого боку – найбільший історичний шанс побудувати нову Україну. Я певен, що ми скористаємося цим шансом, виграємо цю війну, добудуємо сильну та конкурентну економіку. Також настане час, коли Україна стане членом ЄС та НАТО, тому інших стандартів та підходів в Україні бути не може. Це означає, що ми станемо членами клубу найсильніших. І сьогодні ми лідери серед найсильніших у частині боротьби за свою незалежність", - підкреслив прем‘єр-міністр України 2014-2016 рр.

Арсеній Яценюк зазначив, що завтрашній день по побудові та відбудові нової країни, після перемоги, буде не менш складним, ніж сьогоднішній, але ми все обов'язково зробимо.

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ЄС
Арсеній Яценюк
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відбудова України
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