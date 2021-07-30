"Заразний, як вітрянка": ЗМІ США оприлюднили висновок учених про те, що Дельта-штам можуть поширювати вакциновані люди

Про це повідомляє CNN із посиланням на документ Центрів контролю та профілактики захворювань США, який опинився в розпорядженні ЗМІ, передає Укрінформ.

"Варіант Delta, ймовірно, викликає важчий перебіг хвороби і поширюється так само легко, як вітрянка", - йдеться в повідомленні.

Як розповіла керівниця CDC доктор Рошель Валенські, "це один із найзаразніших вірусів".

Вчені кажуть, що новий штам передається від однієї людини вісьмом або дев’ятьом оточуючим.

В документі йдеться, щовакциновані люди можуть поширювати цей штам з такою ж швидкістю, як і не вакциновані особи.

Щеплені люди мають в 10 раз менше шансів важкого перебігу хвороби чи смерті та втричі менші ризики заразитися, згідно з документом.