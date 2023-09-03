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Війна з Росією: хроніка
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Засіб ППО, 5 танків і 600 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

3 вересня, 2023 неділя
08:14
Війна з Росією ЗСУ війна проти Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 264 660 військових. За минулу добу російські окупанти даремно намагалися просунутися на Лиманському, Авдіївському на Мар'їнському напрямках фронту

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 264 660 (+600) осіб
  • танків ‒ 4476 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12)
  • артилерійських систем – 5582 (+22)
  • РСЗВ – 739 (+3)
  • засобів ППО ‒ 502 (+1)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11)
  • крилатих ракет ‒ 1447 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59)
  • спеціальної техніки ‒ 841 (+6)

Дані уточнюються.

Втрати росіян 3 вересня

Фото: Генштаб ЗСУ


Сили оборони відбили атаки на 3 напрямках. На фронті відбулося 30 боєзіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Карповичі, Леонівка, Грем'яч Черніговської області, Зноб-Трубчевська, Кисла Дубина, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Тур'я Сумської області та Верхня Писарівка, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі М’ясожарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Сіверськ, Званівка, Спірне, Федорівка та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового, Іванівського, Ступочків та Білої Гори Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Бахмут, Червоне, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Невельське, Сєверне, Новоолександрівка, Керамік, Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів даремні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах, серед них Красногорівка, Гостре, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії Вугледар, Новоукраїнку, Шахтарське, Золоту Ниву, Урожайне та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Чарівне, Павлівка, Кам'янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Саблуківка, Одрадокам'янка, Львове, Микільське, Ромашкове та Велетенське Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог завдав 49 авіаційних ударів по Україні, а ЗСУ уразили 6 районів скупчення окупантів

Протягом минулої доби росіяни завдали 2 ракетних та 49 авіаційних ударів, а також здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

  • У ніч на неділю, 3 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для атаки портової інфраструктури Одеської області, внаслідок чого постраждали 2 людини. Сили протиповітряної оборони знищили 22 "шахеди".
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