Росія запустила ударні БПЛА: Повітряні Сили попередили про небезпеку

Про це повідомляють Повітряні Сили.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей", - йдеться у повідомленні ПС.

Станом на 00:26 неділі повітряна тривога оголошена у Запорізькій і Луганській областях.

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