Росія запустила ударні БПЛА: Повітряні Сили попередили про небезпеку
Ввечері суботи, 2 серпня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Про це повідомляють Повітряні Сили.
"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей", - йдеться у повідомленні ПС.
Станом на 00:26 неділі повітряна тривога оголошена у Запорізькій і Луганській областях.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.68Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе