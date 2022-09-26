Застосунок "ВКонтакте" зник з App Store
З магазину програм Apple зникли й інші програми з екосистеми "ВКонтакте": VK Музика, VK Кліпи та VK Месенджер
Про це повідомляють російські telegram-канали.
Увечері 26 вересня з російської версії магазину додатків App Store зник додаток соціальної мережі "ВКонтакте". Користувачі повідомляють, що встановлений додаток ще продовжує працювати, але оновити його неможливо — з'являється повідомлення, що його видалено розробником.
Також неможливо знайти програму у пошуку. Повідомляється також, що з App Store також зникли й інші програми з екосистеми "ВКонтакте" — VK Музика, VK Кліпи та VK Месенджер. А ось VK Play та VK Адмін поки ще доступні.
Водночас у Google Play додаток, як і раніше, доступний.
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