Заступник Венедіктової Мамедов написав заяву про відставку
Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов написав заяву про відставку з Офісу генерального прокурора
Про це він повідомив у Twitter.
"Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поруч у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розвитку ювенальної юстиції і реалізовував цей проект. Служу українському народові", - написав Мамедов.
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- 26 липня адвокати повідомили, що Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генерального прокурора, оскільки керівництво Офісу блокує виконання ним своїх посадових обов'язків
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