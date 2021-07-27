Заступник Венедіктової Мамедов написав заяву про відставку

Про це він повідомив у Twitter.



"Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поруч у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розвитку ювенальної юстиції і реалізовував цей проект. Служу українському народові", - написав Мамедов.



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26 липня адвокати повідомили, що Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генерального прокурора, оскільки керівництво Офісу блокує виконання ним своїх посадових обов'язків